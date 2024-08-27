Генерала МЧС России отдали под суд за махинации с песком на три миллиона рублей

Начался суд над экс-главой ГУ МЧС по Кубани по делу о ремонте пожарных частей

Суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего главы главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при ремонте пожарных частей в Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2021 году генерал Волынкин дал поручение подчиненным перевести 7,4 миллиона рублей бизнесмену Андрею Кольцову на закупку песчано-гравийной смеси, битума, бетона, армированной стали, песка для ремонт пожарных частей в центре Адлера и Олимпийском парке. При этом глава кубанского МЧС не убедился, что материалы поставлены в полном объеме, чем воспользовался поставщик и за счет приписок похитил из бюджета три миллиона рублей. Кольцов за это получил условный срок.

В сентябре 2023 года Волынкина арестовали, но через несколько месяцев перевели под домашний арест. Он не признавал свою вину, заявляя, что слишком доверял своим подчиненным.

22 августа сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.