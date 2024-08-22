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17:06, 22 августа 2024Силовые структуры

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главу Военно-строительной компании Минобороны

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы Военно-строительной компании Белкова

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым судебная инстанция отклонила жалобу защиты на решение Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения Белкову в виде заключения под стражу. Он останется в СИЗО до 23 сентября.

По версии следствия, злоупотребления были допущены при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Медицинское оборудование было поставлено по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

Белкова задержали 24 июля.

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      Любовь Ширижик
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