Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главу Военно-строительной компании Минобороны

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы Военно-строительной компании Белкова

Мосгорсуд признал законным арест бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым судебная инстанция отклонила жалобу защиты на решение Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения Белкову в виде заключения под стражу. Он останется в СИЗО до 23 сентября.

По версии следствия, злоупотребления были допущены при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Медицинское оборудование было поставлено по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

Белкова задержали 24 июля.