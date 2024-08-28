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08:32, 28 августа 2024Бывший СССР

Глава украинской Запорожской ОВА сообщил о повреждении инфраструктуры в регионе

Глава Запорожской ОВА: поступили сообщения о повреждении инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Украине части Запорожской области была повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram.

«Поступило 87 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры», — написал чиновник.

По его словам, инфраструктура была повреждена в результате использования дронов ВС России в таких населенных пунктах, как Отрадное, Новоандреевка, Работино, Малая Токмачка, Гуляйполе, Левадное и Малиновка.

Ранее стало известно, что органы власти эвакуируют граждан из подконтрольного ВСУ Селидово. В данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия. Жители запасаются едой и уже оборудовали подвалы.

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      Валентин Карант
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