Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти

Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово. Об этом сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света», — отметил собеседник агентства.

В данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия. Жители запасаются едой, оборудовали подвалы. Кроме того, как сообщил источник, ВСУ готовятся к боевым действиям в городской черте.

Накануне военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что наступление Вооруженных сил России на покровском направлении ускорилось. По его словам, это произошло после того, как командование Вооруженных сил Украины перебросило часть войск к Курской области.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал самым горячим покровское направление. Он отметил, что на этом участке фронта сосредоточены самые боеспособные подразделения ВС России.

26 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России достигают успехов в районе Торецка.