Иммунолог высказался о риске пандемии из-за лихорадки Западного Нила

Иммунолог Крючков: лихорадка Западного Нила в списке потенциально пандемических

Лихорадка Западного Нила находится в списке потенциально пандемических инфекций, где фигурируют еще порядка 30 заболеваний, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что ареал распространения лихорадки уже довольно широкий.

«Ее фиксируют и в Европе, и в России, и в Азии, Африке, Северной Америке. Инфекция широко распространяется за счет того, что переносчики есть повсеместно, а условия становятся все более благоприятными. Речь, в частности, о глобальном потеплении», — объяснил иммунолог.

Кроме того, по словам Крючкова, у лихорадки Западного Нила есть потенциал к увеличению заразности и патогенности — именно по этой причине ее отнесли к потенциально пандемическим инфекциям. Сейчас, от года к году, ареал ее распространения расширяется, но сказать, когда произойдет качественный перелом, как сказал иммунолог, довольно сложно.

«Потенциал распространения и крупных вспышек есть, в том числе, и в России. Но пока о пандемии, эпидемии говорить нельзя», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России. Там также подчеркнули, что специалисты надзорного органа непрерывно следят за ситуацией как за рубежом, так и в России.