В 22 регионах России выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в большинстве субъектов страны выявляются единичные случаи.

«При этом важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что специалисты надзорного органа непрерывно следят за ситуацией как за рубежом, так и в России.

Накануне появилась информация о росте числа заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане. «За период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы», — пояснили тогда в пресс-службе республиканского Минздрава.