В российском регионе выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

В Татарстане до 59 выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

Число заразившихся лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло и достигло 59 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский минздрав.

«Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы», — пояснили в пресс-службе министерства.

При этом, по состоянию на 25 августа новых случаев заболевания не выявлено, добавили в ведомстве.

В начале августа сообщалось о 14 случаях заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане. Помимо того, известно о заболеваниях инфекцией еще в трех регионах России — Волгоградской, Астраханской и Рязанской областях.