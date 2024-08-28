Избивший жену молотком россиянин получил срок в колонии строгого режима

В Башкортостане избивший жену молотком мужчина получил 11 месяцев колонии

В Башкортостане суд приговорил 39-летнего местного жителя к 11 месяцам лишения свободы за то, что он избил жену молотком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным канала, фигурант напал на супругу из-за того, что их годовалый ребенок упал с кровати, когда женщина спала. Он обвинил пострадавшую в том, что она якобы не уследила за младенцем.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге к 12 годам колонии строгого режима за попытку жестокой расправы над бывшей возлюбленной приговорили 33-летнего россиянина. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей.