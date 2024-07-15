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14:03, 15 июля 2024Силовые структуры

Прибившему ноги бывшей девушки к доске россиянину дали срок

В Екатеринбурге прибившему ноги бывшей девушки к доске россиянину дали 12 лет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге к 12 годам колонии строгого режима за попытку жестокой расправы над бывшей возлюбленной приговорили 33-летнего россиянина. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 июля, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 25 октября 2023 года, осужденный нанес возлюбленной десять ударов по голове, угнал вместе с ней ее легковой автомобиль, на котором приехал к гаражному боксу. Он завел девушку внутрь и занялся истязаниями. Сначала он нанес ей порядка десяти ударов похожим на биту предметом, затем снял с нее обувь и прибил ее ступни к деревянной доске. После этого он поднял ее на ноги и нанес не менее трех ударов молотком по телу.

Используя буксировочный трос, он связал им руки и ноги потерпевшей, проволок ее по полу до выхода из гаражного бокса, облил ее дизельным топливом и поджег. После этого он потушил ее с помощью огнетушителя и повез к месту расправы.

Когда машина оказалась на оживленной дороге, девушка из последних сил набросилась на своего мучителя, и тот, не справившись с управлением, совершил ДТП.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, преступника задержали. 27 октября 2023 года суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого и отправил его на время расследования в СИЗО.

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      Владимир Седов
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