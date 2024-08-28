Жителей российского города оставили с ржавой водой более чем на месяц

Жители Ижевска больше месяца живут с ржавой водой

Жители Ижевска жалуются, что из их кранов уже больше месяца течет ржавая вода. Свои недовольства горожане изложили в беседе с Udm-info.

На проблемы с водопроводом посетовали жители одного из домов по улице Петрова. С конца июля они вынуждены мыться и мыть посуду водой ярко-оранжевого цвета. Ситуация не проходит с момента проведения в доме ремонтных работ. С этими неудобствами жильцы сталкивались и раньше, однако это никогда не затягивалось дольше чем на неделю. «У нас и раньше была такая проблема, каждый раз после отключения около недели вода была ржавой, но потом потихоньку она все-таки приходила в норму. Но сейчас прошло уже более месяца, а вода все еще ржавая и в норму никак не приходит», — делятся собственники.

Результаты экспертизы проб воды, взятые управляющей компанией, обнародованы не были. «Если холодная вода у нас бежит мутная, то горячая вода — просто ярко-оранжевая. Если эту воду набрать и дать ей отстояться, то на дне посуды остается ржавый песок», — продолжает жительница дома. Ижевчане обратились в Роспотребнадзор. От обслуживающей организации они рассчитывают получить хотя бы перерасчет.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Первоуральске. Местные жители устали от перебоев с подачей воды и стали писать жалобы на теплоснабжающую компанию. Суд встал на сторону квартировладельцев и обязал коммунальщиков выплатить компенсацию.