Кадыров показал видео отправки новой группы добровольцев из Чечни в зону СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев

Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Он также показал видео, снятое в аэропорту столицы региона, на котором видно, как председатель правительства республики Магомед Даудов желает военнослужащим удачи и успехов в решении поставленных задач, а также благодарит за желание отстаивать интересы России.

Кадыров также рассказал, что все добровольцы прошли необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) имени президента Владимира Путина, где их обучили всему необходимому для ведения боя в различных условиях. Кроме того, фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил военных обмундированием и спецсредствами.

Ранее Рамзан Кадыров доложил Путину, что в республике имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу главы государства отправиться в зону СВО. Он также рассказал, что РУС не успевает готовить всех желающих к участию в спецоперации из-за их большого количества.