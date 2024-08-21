Кадыров рассказал о многотысячном резерве бойцов для отправки на СВО

Кадыров: в Чечне имеется резерв из десятков тысяч бойцов, готовых уехать на СВО

В Чечне имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу президента России Владимира Путина отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом главе государства доложил чеченский лидер Рамзан Кадыров, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Кадыров заявил, что с начала СВО на Украине Российский университет спецназа (РУС), расположенный в Гудермесе, подготовил более 47 тысяч бойцов, включая добровольцев.

Он также рассказал, что РУС не успевает готовить всех желающих к участию в спецоперации из-за их большого количества. Кадыров отметил, что в связи с числом добровольцев обратился в Минобороны РФ с просьбой создавать в республике военные формирования.