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15:44, 28 августа 2024Экономика

Капитализация компании Уоррена Баффета приблизилась к триллиону долларов

Капитализация компании Баффета Berkshire Hathaway приблизилась к 1 трлн долларов

Фото: Richard Drew / AP

Капитализация компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приблизилась к отметке в один триллион долларов. Об этом со ссылкой на данные биржи сообщает MarketWatch.

На закрытие торгов во вторник, 27 августа, рыночная стоимость инвестиционного холдинга «оракула из Омахи» составила 993 миллиарда долларов — с начала года она выросла сразу на 218 миллиардов. Цена акций компании класса А увеличилась в 2024 году на 27,4 процента, класса В — на 29,2 процента.

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Издание отмечает, что Berkshire Hathaway может стать девятой в мире компанией, капитализация которой когда-либо превышала отметку в триллион долларов. Ранее это удавалось фирмам так называемой великолепной семерки (Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta Platforms (Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России), Alphabet и Tesla), а также нефтяной компании Saudi Aramco. При этом акции Tesla на данный момент просели, и рыночная капитализация производителя электромобилей сократилась до 681,13 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что финансовый холдинг Баффета вложился в сеть магазинов косметики и производителя запасных частей и деталей для самолетов и реактивных двигателей. Berkshire Hathaway добавил в свой портфель ценные бумаги двух новых компаний — 690,1 тысячи акций Ulta Beauty на сумму 266,3 миллиона долларов и 1,04 миллиона акций Heico на сумму 85,37 миллиона долларов (стоимость активов приводится на конец второго квартала 2024-го).

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