Казахстан и Таджикистан добудут уран

Казахстан и Таджикистан подписали соглашение о совместной добыче урана

Казахстан и Таджикистан подписали соглашение о совместной добыче урана. Об этом сообщает издание Avesta.tj со ссылкой на пресс-релиз казахстанской государственной компании «Казатомпром».

Подписание произошло в ходе официального визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Таджикистан. «Национальная атомная компания "Казатомпром" и компания "ТаджРедМет" подписали меморандум (...) в области добычи и переработки урана, редких и редкоземельных металлов», — сообщается в пресс-релизе казахстанской государственной компании.

Подписание соглашения, отмечается в сообщении, позволит укрепить отношения между двумя среднеазиатскими республиками и способствовать экономическому росту, а также развитию высоких технологий.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон заключили договор о союзнических отношениях. Он включает в себя укрепление двустороннего сотрудничества в области политики, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, бизнеса и космических технологий.