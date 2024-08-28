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18:44, 28 августа 2024Россия

Командир отряда «Ахмата» рассказал о взятии в плен бойцов ВСУ в Курской области

ТАСС: отряд Каштана спецназа «Ахмат» взял в плен под Курском восемь бойцов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отряд спецназа «Ахмат» под руководством командира с позывным Каштан взял в плен в Курской области восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом боец рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, восемь украинских военных пленены отрядом в течение нескольких дней. «Берем их каждый день практически. По информации от пленного, было уничтожено две их группы», — рассказал Каштан.

Боец «Ахмата» добавил, что его отряд и смежные подразделения российских войск вступили в бой с несколькими группами ВСУ численностью по восемь человек. Две из них были уничтожены, остальным украинских военным удалось отойти.

Помимо этого, FMV-дроны отряда Каштана поразили американский бронетранспортер Stryker и два Hummer, пишет агентство.

Ранее спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ, который избивал мирных жителей Курской области. Российским военным украинец заявил, что поступил так «на эмоциях», так как гражданский медленно садился в автомобиль.

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ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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