Купавшегося на пляже с красным флагом туриста вытащили из воды без признаков жизни

DM: британского туриста вытащили из воды без признаков жизни на пляже Испании

Британский турист пошел купаться на пляж испанского курорта Кульера и скрылся под водой. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что 77-летний мужчина зашел в море, в то время как на пляже был установлен красный флаг, предупреждающий об опасности в воде. Позже его вытащили на берег без признаков жизни. Парамедики прибыли на место происшествия и провели британцу сердечно-легочную реанимацию, но спасти его не удалось.

По данным издания, спасатели пляжного курорта предупреждали отдыхающих о том, что из-за сильных течений купаться в море не следует.

В июле британскую туристку нашли без признаков жизни на пляже греческого острова Скиатос. Во время купания в море 66-летняя женщина потеряла сознание из-за сильной жары.

