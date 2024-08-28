Литва решила дополнительно выделить десятки миллионов евро на оборону

Министр экономики Литвы: Вильнюс дополнительно выделит 36 млн евро на оборону

Литва решила дополнительно выделить 36 миллионов евро из бюджета на оборону. Об этом заявила министр экономики республики Аушрине Армонайте, передает издание Baltnews в Telegram.

По ее словам, выделенные Вильнюсом средства направят на поддержку литовских оборонных предприятий.

«За счет создания благоприятной среды для роста всей оборонно-промышленной отрасли страны мы обеспечиваем потребности Литвы и всей Европы в сфере обороны и безопасности», — отметила она.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что оборонное ведомство республики намерено впервые приобрести морские дроны для применения в Балтийском море. По его словам, морские дроны являются проверенным средством с высоким уровнем сдерживания, а их приобретение направлено на увеличение эффективности сил, находящихся в регионе.