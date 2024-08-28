Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:22, 28 августа 2024Ценности

Лолита раскрыла причину отказа от татуировок

Певица Лолита Милявская отказалась от татуировок из-за страха боли
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская раскрыла причину отказа от татуировок на теле. Ее комментарий публикует Пятый канал.

Известно, что в настоящее время 60-летняя исполнительница использует переводные рисунки. При этом она отметила, что набить изображение на коже она не решается из-за страха боли. Также сделать перманентный рисунок знаменитости мешают часто меняющиеся предпочтения.

«Сегодня одно настроение, завтра другое», — объяснила свою позицию звезда.

Ранее в августе Лолита Милявская вышла на сцену в облегающей тунике и лосинах.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Франция хочет арестовать брата Павла Дурова, который почти не появляется на публике. Его называют «мозгом Telegram»

      Установлен новый рекорд в поисках темной материи

      Захарова заявила о последствиях присоединения Швейцарии к военному Шенгену

      Жители Курской области рассказали следствию о спасении от ВСУ в кустах и реке

      В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

      В российском городе полицейский автомобиль сбил самокатчика

      Президент Аргентины пошел на попятную после роста инфляции

      В Покровске объявили о закрытии банков из-за ситуации на фронте

      В России вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом

      Младший сын Кости Цзю завоевал боксерский титул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше