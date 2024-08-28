Лолита раскрыла причину отказа от татуировок

Певица Лолита Милявская отказалась от татуировок из-за страха боли

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская раскрыла причину отказа от татуировок на теле. Ее комментарий публикует Пятый канал.

Известно, что в настоящее время 60-летняя исполнительница использует переводные рисунки. При этом она отметила, что набить изображение на коже она не решается из-за страха боли. Также сделать перманентный рисунок знаменитости мешают часто меняющиеся предпочтения.

«Сегодня одно настроение, завтра другое», — объяснила свою позицию звезда.

Ранее в августе Лолита Милявская вышла на сцену в облегающей тунике и лосинах.