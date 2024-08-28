На проблемах с платежами в Турцию начали наживаться мошенники

РИА Новости: мошенники используют проблемы с платежами в Турцию для обмана

Мошенники начали пользоваться проблемами с переводами между российскими и турецкими банками, которые не удается решить с начала года, и обманывать клиентов. Об этом со ссылкой на собеседника в одном из частных банков Анкары сообщает РИА Новости.

Одна из подобных схем связана с обещанием перевода определенной суммы или оформления вида на жительство в Турции. Злоумышленники делают вид, что работают в банках, и обещают воспользоваться своим положением, но, получив деньги, исчезают. По словам источника, особенно активны они стали в летний период.

Ранее представитель крупнейшего частного банка республики Denizbank подтвердил, что проблема с банковскими переводами между странами сохраняется, исправить кризисную ситуацию не удается.

Граждане России могут открыть в турецком банке счета, в том числе в рублях, но такие вопросы не свидетельствуют о прогрессе с двусторонними банковскими переводами. Над кредитными организациями висит угроза вторичных санкций США, поэтому они отказываются от работы даже с теми лицами и товарами, которые напрямую не попадают под ограничения.