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13:35, 28 августа 2024Из жизни

Мечтавшая завести детей женщина украла младенца из больничной палаты

В Новой Зеландии женщина, мечтавшая о детях, украла чужую дочь из больницы

Фото: Tuva Mathilde Løland / Unsplash

В Новой Зеландии женщина, мечтавшая завести детей, украла из больницы чужую дочь. Этой историей с The Sun поделилась мать похищенного младенца.

В 2014 году 40-летняя Элсдже Преториус забеременела третьим ребенком. Беременность протекла нормально, но роды шли тяжело, и женщине пришлось согласиться на экстренное кесарево сечение, чтобы на свет появилась ее дочь Надин. Преториус пришлось задержаться в больнице, так как восстановление после операции шло нелегко, дочь была с ней.

Как рассказывает женщина, в их больничной палате был отдельный душ. В один из дней она покормила дочь, уложила ее спать и решила быстро помыться. Преториус не волновалась о безопасности Надин, однако, вернувшись из душа, обнаружила, что ребенка нет в кроватке.

«Я не могла дышать. Мне показалось, что на меня вылили ледяную воду», — описала свои эмоции Преториус. Она рассказала, что кричала на всю больницу, пока охрана не начала поиски. «Я словно попала в ловушку ночного кошмара, от которого не могла очнуться. Каждая минута тянулась как час, и каждый раз, когда я видела пустую кроватку, мое сердце снова разрывалось», — призналась женщина.

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С помощью камер видеонаблюдения полиции удалось установить, что Надин из палаты вынесла Лони Марш. Эта женщина была известна персоналу больницы. Она часто появлялась в здании, и все знали, что она очень хочет иметь детей. Спустя несколько часов Надин нашли в доме Марш. Ее арестовали, а девочку вернули родителям.

Преториус призналась, что даже спустя десять лет после произошедшего она никак не может избавиться от полученной психологической травмы. Она подчеркнула, что всегда слишком сильно переживает за Надин и впадает в панику, если долго ее не видит.

Ранее сообщалось, что в США женщина расправилась с беременной незнакомкой, надеясь получить ее ребенка. 1 августа преступница признала свою вину, ее может ждать пожизненное заключение.

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      Юлия Юткина
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