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02:00, 5 августа 2024Из жизни

Американка расправилась с беременной женщиной ради ее нерожденного ребенка

В США женщина расправилась с беременной незнакомкой, надеясь получить ее ребенка

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

Женщина из США, которая расправилась с беременной незнакомкой, признала свою вину. Об этом пишет NBC News.

Мать троих детей Эшли Буш пропала в конце октября 2022 года будучи на восьмом месяце беременности. Это произошло после ее встречи с некоей Люси Берроуз, которая предложила женщине собеседование по поводу возможной подработки. Позже выяснилось, что Берроуз — вымышленные имя, которое использовала 42-летняя Эмбер Уотерман, чтобы похитить Буш, надеясь в итоге получить ее еще нерожденного ребенка.

Муж Буш забил тревогу после того, как жена проехала мимо дома в машине потенциальной работодательницы, а после так и не вернулась. В тот же день Эмбер Уотерман вызвала в службу спасения по адресу магазина в Миссури и сообщила, что она родила ребенка в своей машине, но он так и не начал дышать. После прибытия коронера американка и ее супруг Джейми заявили, что хотят организовать похороны 2 ноября.

Коронер впоследствии узнал об исчезновении Буш и взял образец ДНК ребенка в связи с поисками беременной женщины. Полиция вскоре после этого задержала пару. На допросе Джейми Уотерман признался, что его жена расправилась с Буш. По его словам, они вместе завернули тело в брезент и сожгли его. Останки женщины нашли, экспертиза показала, что при жизни ей была нанесена серьезная колюще-режущая травма в области торса.

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Эмбер и Джейми Уотерман были арестованы 3 ноября. Женщину обвинили в том, что она лишила жизни Буш и ее нерожденную дочь Валькирию, которую она, по сей видимости, вырезала из живота жертвы. 1 августа Эмбер Уотерман признала свою вину, ее может ждать пожизненное заключение.

Ранее в США арестовали преступника, который расправился с братом и сестрой в их доме 34 года назад. 43-летнюю Памелу Самптер и 46-летнего Джона Самптера из округа Де-Калб, штат Джорджия, обнаружили у них в квартире 15 июля 1990 года.

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      Антонина Черташ
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