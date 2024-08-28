Медведчук: Украина находится на пороге уничтожения

После атаки на Курскую область Украина под руководством Владимира Зеленского находится на пороге уничтожения. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на портале «Смотрим».

«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этой вылазки еще можно было как-то выйти на мирные переговоры и сохранить Украину, хоть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения ее другими государствами», — написал политик.

По его словам, Украина под управлением Зеленского не представляет интереса для ведущих мировых игроков, а нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона. Помимо этого, Медведчук напомнил о прохладных отношениях кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и Зеленского, которые, как считает политик, происходят от осознания демократов, «в какую политическую пропасть их толкает проект "Зеленский"».

Ранее Медведчук заявил, что к власти на Украине должны прийти прагматичные политики. По его мнению, нынешний президент Украины показал себя как никудышный экономист и нерасчетливый политик, который при этом верит в доминирование коллективного Запада.