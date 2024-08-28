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17:02, 28 августа 2024Бывший СССР

Медведчук заявил о приговоре Зеленскому из-за вторжения под Курском

Медведчук: вторжением под Курском Зеленский подписал приговор Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украина под руководством Владимира Зеленского после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область находится на пороге уничтожения. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке для портала «Смотрим».

«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — написал Медведчук.
По его словам, еще до того, как ВСУ атаковали Курскую область, была возможность «как-то выйти на мирные переговоры», без раздела и поглощения страны другими государствами.

Сейчас же Украина, находясь под управлением Зеленского, не представляет интереса для ведущих мировых игроков. Кроме того, нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона.

Помимо этого, политик напомнил о прохладных отношениях кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис и Зеленского: по всей видимости, демократы понимают, «в какую пропасть» толкает их украинский лидер.

Ранее Медведчук заявил о незаинтересованности Зеленского в мире на Украине. По его мнению, причиной этого является угроза уничтожения власти президента.

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      Варвара Кошечкина
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