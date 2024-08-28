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16:44, 28 августа 2024Экономика

Москвич изменил фасад дома и вызвал гнев соседей

Москвичу пришлось вернуть фасаду дома прежний вид после незаконного ремонта

Житель востока Москвы сделал незаконный ремонт и вызвал гнев соседей. Внимание на ситуацию в столице обратили в Мосжилинспекции.

Инцидент произошел в районе Косино-Ухтомское, в доме 34 на Лухмановской улице. Владельцы нежилых помещений на первом этаже самовольно изменили облик фасада здания, в частности, обустроили два наружных тамбура перед существующими входными группами в них. В результате жильцы дома пожаловались на собственников в Мосжилинспекцию. «Согласно пункту 9.17 Требований к переустройству и перепланировке помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП, не допускается устройство наружного тамбура и витрин за пределами внешних поверхностей (стен) в объектах», — сообщили в пресс-службе органа жилищного надзора.

В Мосжилинспекции владельцев недвижимости привлекли к административной ответственности и обязали привести фасад дома в прежний вид и демонтировать тамбуры.

Накануне стало известно, что житель одной из квартир столичного района Текстильщики совместил санузел и ванную, переставил унитаз, снес несущие стены, изменил конструкцию пола и поплатился за это.

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      Полина Кислицына
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