Москвичам рассказали о погоде в первый учебный день

Синоптик Позднякова: 2 сентября в Москве будет комфортная погода без осадков

В первый учебный день, 2 сентября, в Москве ожидается комфортная погода без осадков. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, днем воздух прогреется до плюс 25-28 градусов Цельсия. «Положительная аномалия составит порядка 4-5 градусов», — уточнила Позднякова. Метеоролог отметила, что ночь на 2 сентября будет чуть прохладнее, чем накануне. В Москве столбики термометров опустятся до плюс 13-15 градусов Цельсия, а в области — до плюс 11-16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал жаркое начало сентября в европейской части России.

По данным специалиста, температура в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях в последние дни августа и 1 сентября превысит климатическую норму на 6-9 градусов и дойдет до плюс 33 градусов.

