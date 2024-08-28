Россиянам спрогнозировали погоду на начало осени

Синоптик Вильфанд: начало сентября в России выдастся очень теплым

Начало сентября выдастся жарким в европейской части России. Таким прогнозом на первые осенние дни с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Конец лета, начало сентября на европейской территории России очень теплое, чрезвычайно теплое», — обещает синоптик. По его сведениям, температура в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях в последние дни августа и 1 сентября превысит климатическую норму на 6-9 градусов и дойдет до плюс 33 градусов.

В Твери столбики термометров будут также держаться выше нормы, на отметке в 24-28 градусов тепла. В Москве показатель составит от плюс 27 до 30 градусов, а в Смоленске — 26-29 градусов тепла. В Мурманской области в последние летние дни воздух прогреется до плюс 20-23 градусов. В Ленобласти ожидается до 26 градусов тепла, в Пскове — до 28 градусов.

На юге страны, в Краснодарском крае и Ростовской области температура обгонит августовскую норму на 5-8 градусов и дойдет до плюс 33-36 градусов. «Это действительно очень значительная аномалия», — резюмировал Вильфанд.

В среду, 28 августа, погода не порадует жителей Кубани. В регионе ожидаются грозовые ливни, град и смерчи. Порывы ветра наберут скорость до 23 метров в секунду.