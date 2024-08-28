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09:08, 28 августа 2024Экономика

Жителей российского региона предупредили о непогоде и смерчах

Синоптик Вильфанд: ливни с грозой, град и смерчи ожидаются в Краснодарском крае

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Ливни с грозой, град, усиление ветра и смерчи ожидаются в Краснодарском крае в среду, 28 августа. О непогоде предупредил жителей российского региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«28 августа в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений, каждое из которых не достигнет порогового значения опасности, но в сочетании они представляют опасное явление», — рассказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Есть риск образования смерчей на побережье Черного моря, добавил метеоролог. Интенсивные осадки и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду также прогнозируются в Крыму. Сильный дождь пройдет в Амурской области и на Курильских островах — на погоду оказал влияние прошедший тайфун мимо этих территорий.

Ранее жителям Москвы пообещали рекордно жаркое 1 сентября — воздух в этот день может прогреться до плюс 31 градуса Цельсия. Прошлый температурный рекорд для 1 сентября был установлен в 1938 году — тогда был зафиксирован показатель плюс 30,8 градуса Цельсия.

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      Нина Ташевская
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