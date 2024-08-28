Мужчина выиграл 35 миллионов рублей в онлайн-лотерее из-за раннего подъема

UPI: в США мужчина сорвал джекпот в онлайн-лотерее из-за раннего подъема

Житель штата Северная Каролина, США, сорвал в онлайн-лотерее джекпот, после того как проснулся раньше обычного. Об этом пишет UPI.

Анджей Кельбон рассказал, что в один день записался на техническое обслуживание в ремонтную мастерскую из-за проблем с автомобилем. В то утро он не знал, чем себя занять из-за неожиданного раннего подъема, и решил поиграть в онлайн-лотерею.

Мужчина объяснил, что участвовал в розыгрыше ради удовольствия, и, когда выиграл 379 747 долларов (примерно 35 миллионов рублей), принял победу за сон. «Я бы ни за что не стал играть, если бы не встал рано», — добавил он.

Кельбон отметил, что потратит призовые деньги на покупку электромобиля вместо его старой проблемной машины. На оставшиеся средства он планирует отдохнуть на Гавайях.

Ранее сообщалось, что житель штата Огайо, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) благодаря любви к собаке. Мужчина купил лотерейный билет с тем же номером, что был на лицензии на его немецкую овчарку, которой уже нет в живых, и этот билет оказался счастливым.

