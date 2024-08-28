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19:25, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине командование ВСУ обвинили в хаосе на покровском направлении

Погорелый: из-за командования ВСУ на покровском направлении происходит хаос

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не владеет ситуацией на поле боя на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил один из создателей украинского военно-аналитического ресурса Deep State Роман Погорелый, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Там происходит полный хаос. Враг имеет огромное продвижение, мы почти каждый день отмечаем потерю населенных пунктов», — отметил Погорелый.

По его словам, российские военные из-за действий командования украинской армии смогли взять последнюю ключевую высоту перед Покровском. Также за несколько дней под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешла Новогродовка.

28 августа стало известно о входе армии России в городскую черту города Селидово на покровском направлении. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

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      Екатерина Грищенко
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