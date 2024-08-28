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18:58, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о входе ВС России в городскую черту Селидово

Украинский военкор Мирошников: ВС России вошли в городскую черту Селидово

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вошли в городскую черту Селидово. О входе на окраины города российских войск сообщил в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Враг пересек городскую границу Селидово», — заявил военкор.

Он добавил, что ВС России также имели успех на покровском и кураховском направлениях, и предположил, что российские войска могут выйти в тыл группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Георгиевке.

Ранее в Покровске объявили о закрытии банков. По словам назначенного Киевом главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, причиной подобных мер и увеличения комендантского часа в городе является тяжелая ситуация на фронте.

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      Глеб Палехов
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