На Украине заявили о входе ВС России в городскую черту Селидово

Вооруженные силы (ВС) России вошли в городскую черту Селидово. О входе на окраины города российских войск сообщил в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.
«Враг пересек городскую границу Селидово», — заявил военкор.
Он добавил, что ВС России также имели успех на покровском и кураховском направлениях, и предположил, что российские войска могут выйти в тыл группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Георгиевке.
Ранее в Покровске объявили о закрытии банков. По словам назначенного Киевом главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, причиной подобных мер и увеличения комендантского часа в городе является тяжелая ситуация на фронте.