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16:26, 28 августа 2024Бывший СССР

В Покровске объявили о закрытии банков из-за ситуации на фронте

Глава украинской Донецкой ОВА Филашкин объявил о закрытии банков в Покровске

Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольном Украине Покровске в Донецкой народной республике (ДНР) закроют отделения банков из-за ситуации на фронте. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

Филашкин объявил о предстоящем закрытии банков и рассказал о продолжающейся в городе эвакуации. По его оценкам, в населенном пункте остается около 38 тысяч человек.

«До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы», — заявил глава Донецкой ОВА. Он подчеркнул, что причиной подобных мер и увеличения комендантского часа в городе является тяжелая ситуация на фронте.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об эвакуации из подконтрольных ВСУ Покровска и Мирнограда. По его словам, эвакуация населения идет полным ходом.

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