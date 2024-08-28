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13:30, 28 августа 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об эвакуации из подконтрольных ВСУ Покровска и Мирнограда

Кимаковский: эвакуация из подконтрольного ВСУ Покровска идет полным ходом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эвакуация населения из подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Покровска и Мирнограда идет полным ходом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Кимаковский описал оперативную ситуацию на фронте в районе Новгородовки, ранее оставленной ВСУ. «Здесь мы понимаем, куда мы идем — это Мирноград, откуда уже идет полным ходом эвакуация, и Покровск, откуда идет полным ходом эвакуация», — сообщил советник.

Об отступлении ВСУ из Новгородовки стало известно 27 августа. По словам бойца третьей отдельной штурмовой бригады украинской армии с позывным Дацик, российские силы вновь приблизились к Покровску.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на многих позициях ВСУ на покровском направлении отсутствуют солдаты. По ее словам, подобная ситуация сохраняется в Селидово, находящемся на острие атаки российских войск.

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      Глеб Палехов
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