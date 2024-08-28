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15:25, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине признались в атаке на нефтебазу в Ростовской области

В ГУР МО Украины признались в атаке на нефтебазу в Ростовской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Атаку на нефтебазу в Ростовской области России подготовили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины вместе с силами специальных операций Вооруженных сил республики (ВСУ). В этом признался источник в украинском разведывательном ведомстве, передает «Укринформ».

«В результате совместной операции ГУР вместе с ССО Вооруженных сил с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ "Атлас" управления Федерального агентства госрезервов в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области», — сообщили журналисты.

Утром 28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал, что 21 августа украинские дроны атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт Остафьево под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области. По его словам, в операциях ГУР было задействовано около 50 беспилотников.

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      Александр Курбатов
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