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08:47, 28 августа 2024Россия

В российском регионе топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

Голубев: в Ростовской области топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Он отметил, что среди мирных жителей никто не пострадал. Голубев пояснил, что в тушении пламени задействовали силы экстренного реагирования.

«Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — написал губернатор.

До этого стало известно, что пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона. На территорию объекта упали два украинских дрона, там огонь охватил три цистерны.

По предварительным данным, при происшествии никто не пострадал. К тушении возгорания привлекли два пожарных поезда.

Власти Ростовской области ситуацию пока не комментировали.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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