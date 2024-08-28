В российском регионе топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

Голубев: в Ростовской области топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся топливный склад. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Он отметил, что среди мирных жителей никто не пострадал. Голубев пояснил, что в тушении пламени задействовали силы экстренного реагирования.

«Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — написал губернатор.

До этого стало известно, что пожар начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона. На территорию объекта упали два украинских дрона, там огонь охватил три цистерны.

По предварительным данным, при происшествии никто не пострадал. К тушении возгорания привлекли два пожарных поезда.

Власти Ростовской области ситуацию пока не комментировали.