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07:10, 28 августа 2024Россия

Появились кадры пожара на российской нефтебазе после падения дронов ВСУ

Опубликованы кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения БПЛА

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после падения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видны густые клубы дыма и языки пламени. Судя по кадрам, пожар распространился на большой площади.

Пожар, предварительно, начался рядом с поселком Молодежный в Каменском районе региона около трех часов ночи. На территорию объекта упали два дрона ВСУ, там огонь охватил три цистерны. Никто не пострадал, с пожаром борются два пожарных поезда.

Официально информация о возгорании на нефтебазе не подтверждена. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника в регионе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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