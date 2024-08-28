На Украине разрешили военкомам открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни

Волынский ТЦК разрешил военкомам стрелять на поражение при угрозе жизни

Военкомы территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) могут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК, слова ведомства передает «РБК-Украина».

«Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. (...) Шутки закончились», — заявили в ТЦК на фоне стрельбы во время комендантского часа в Луцке.

В ведомстве добавили, что личному составу всех ТЦК разъяснили о необходимости открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни.

О стрельбе в украинском Луцке сообщало издание «Страна.ua». Тогда отмечалось, что военные открыли ответный огонь, один из них ранен. После перестрелки неизвестный скрылся, его ищет полиция.