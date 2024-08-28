Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:20, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине разрешили военкомам открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни

Волынский ТЦК разрешил военкомам стрелять на поражение при угрозе жизни

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военкомы территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) могут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК, слова ведомства передает «РБК-Украина».

«Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. (...) Шутки закончились», — заявили в ТЦК на фоне стрельбы во время комендантского часа в Луцке.

В ведомстве добавили, что личному составу всех ТЦК разъяснили о необходимости открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни.

О стрельбе в украинском Луцке сообщало издание «Страна.ua». Тогда отмечалось, что военные открыли ответный огонь, один из них ранен. После перестрелки неизвестный скрылся, его ищет полиция.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Франция хочет арестовать брата Павла Дурова, который почти не появляется на публике. Его называют «мозгом Telegram»

      Установлен новый рекорд в поисках темной материи

      Захарова заявила о последствиях присоединения Швейцарии к военному Шенгену

      Жители Курской области рассказали следствию о спасении от ВСУ в кустах и реке

      В США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК

      В российском городе полицейский автомобиль сбил самокатчика

      Президент Аргентины пошел на попятную после роста инфляции

      В Покровске объявили о закрытии банков из-за ситуации на фронте

      В России вырос спрос на люксовые автомобили с пробегом

      Младший сын Кости Цзю завоевал боксерский титул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше