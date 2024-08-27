На Украине неизвестный открыл огонь по военным

В Луцке неизвестный открыл огонь по военным

В украинском Луцке неизвестный открыл огонь по военным, которые несли службу на объекте. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение полиции.

Отмечается, что военные открыли ответный огонь, один из них ранен. После перестрелки неизвестный скрылся, его ищет полиция. Украинские интернет-паблики пишут, что огонь был открыт по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли минимум шесть авто, которые могли принадлежать сотрудникам ТЦК.

До этого в Одесской области мужчина угрожал сотрудникам ТЦК пистолетом. Работники военкомата подошли к прохожему для проверки военно-учетных данных, однако он отказался предоставлять документы и достал оружие.