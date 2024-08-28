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13:39, 28 августа 2024Бывший СССР

На Западе признали «несокрушимую мощь» последних ударов России по Украине

NYT: удары России по Украине показывают несокрушимую мощь Москвы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Массированная атака Вооруженных сил (ВС) России по объектам инфраструктуры Украины показала «несокрушимую мощь Москвы». Об этом сообщает издание New York Times.

Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии сообщил, что ВС России продолжают свое активное наступление по Покровску, и ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается.

Издание также отметило, что с атаки Вооруженных ил Украины на российские приграничные территории успехи российских военных на других направлениях лишь увеличились. Россия своевременно и полноценно реагирует и на ситуацию в Курской области, заключила NYT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошедший утром 26 августа удар ВС России по объектам инфраструктуры страны стал одним из самых крупных. Он добавил, что российские войска использовали более сотни ракет разных типов, в том числе Shahed 136.

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      Илья Таксюр
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