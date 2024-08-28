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21:12, 28 августа 2024Экономика

Назван простой способ очистить забившуюся душевую лейку

«БелНовости»: очистить душевую лейку, которая забилась, удастся с помощью соды

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Очистить душевую лейку, которая забилась, удастся с помощью соды. Способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты объяснили, что если напор воды из душевой лейки стал слабее, то причиной этому является налет, закупоривший отверстия. Они призвали не убирать его агрессивными моющими средствами, так как бытовая химия в этом случае может лишь усугубить ситуацию. Вместо этого эксперты предложили приготовить средство, состоящее из двух столовых ложек соды и такого же количества воды. Массу нужно тщательно перемешать, после чего получившуюся кашицу потребуется нанести на лейку со стороны отверстий, выждать полчаса, а затем промыть ее. Если некоторые отверстия после применения средства прочистятся не до конца, их понадобится аккуратно проткнуть зубочисткой.

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