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20:32, 23 августа 2024Экономика

Нашатырю нашли неожиданное применение

Нашатырный спирт оказался полезным средством для уборки и избавления от мошек

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Нашатырный спирт оказался эффективным средством для уборки в доме и избавления от вредителей. Неожиданное применение раствору нашли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали смешать стакан воды с половиной столовой ложки нашатыря и использовать полученную смесь для мытья окон — так получится очистить стекла без разводов. Обрабатывать при помощи спирта можно и плитку на кухне и в ванной. «На три литра воды берут около ложки нашатыря и начинают обработку кафеля», — пояснили эксперты.

Кроме того, нашатырь поможет избавить жилье от мошек. Для этого нужно взять четыре стакана воды и налить 120 миллилитров спирта. Затем полученным раствором следует обработать поверхности, где обычно скапливаются насекомые.

Ранее домохозяек призвали засунуть соль в холодильник, чтобы избавить его от неприятного запаха и лишней влаги. Необходимо взять небольшую емкость, насыпать в нее соль и поставить на одну из полок, уточнили специалисты.

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      Нина Ташевская
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