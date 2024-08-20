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20:52, 20 августа 2024Экономика

Домохозяек призвали засунуть соль в холодильник

Поваренная соль поможет избавиться от влаги и неприятных запахов в холодильнике

Фото: Unsplash

Поваренная соль поможет избавиться от лишней влаги и неприятных запахов в холодильнике. Засунуть этот пищевой продукт в камеру бытового прибора призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Необходимо взять небольшую емкость, насыпать в нее соль и поставить на одну из полок холодильника. «Благодаря этому лайфхаку фрукты, овощи и зелень будут дольше оставаться свежими», — отметили специалисты.

Еще один способ справиться с неприятным запахом в холодильнике — мытье с пищевой содой. «В 0,5 литра теплой воды растворяем половину чайной ложки соды, переливаем получившийся раствор в емкость с пульверизатором», — пояснили эксперты. Этим средством нужно обработать стенки прибора, а через 10 минут пройтись по ним тряпочкой из мягкой ткани.

Ранее были названы неожиданные продукты, которые запрещено смывать в раковину. Так, спровоцировать проблемы с сантехникой могут остатки масла, альгинатные маски для лица и слишком горячая вода.

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      Нина Ташевская
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