Названы неожиданные запрещенные для смыва в раковину продукты

«БелНовости»: слив масла в раковину может привести к серьезному засору

Слитые в раковину остатки масла могут спровоцировать проблемы с сантехникой. Эти и другие неожиданные продукты, способные вызвать засор труб, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты настоятельно порекомендовали не выливать в раковину остатки масла, поскольку из-за этого из раковины может появиться неприятный запах, а также образоваться сильный засор. Вместо этого они посоветовали перед мытьем посуды сливать все масло в мусорное ведро. Аналогичным образом, по словам экспертов, стоит поступать и с кофейной гущей.

Причиной гарантированного засора также может стать и альгинатная маска. В связи с этим специалисты порекомендовали удалять эти и другие средства для макияжа и ухода за кожей самостоятельно и смывать лишь остатки, которые неспособны причинить вред сантехнике. Наконец, они призвали, вопреки популярным советам, не сливать в раковину слишком горячую воду. Чтобы не испортить сантехнику, лучше дождаться момента, когда вода остынет.

Ранее в августе эксперты назвали неожиданные предметы, которые нельзя выкидывать в унитаз, если хочется избежать засоров.

