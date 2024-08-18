Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 18 августа 2024Экономика

Названы неожиданные запрещенные для смыва в раковину продукты

«БелНовости»: слив масла в раковину может привести к серьезному засору

Фото: Karolina Grabowska / Pixabay

Слитые в раковину остатки масла могут спровоцировать проблемы с сантехникой. Эти и другие неожиданные продукты, способные вызвать засор труб, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты настоятельно порекомендовали не выливать в раковину остатки масла, поскольку из-за этого из раковины может появиться неприятный запах, а также образоваться сильный засор. Вместо этого они посоветовали перед мытьем посуды сливать все масло в мусорное ведро. Аналогичным образом, по словам экспертов, стоит поступать и с кофейной гущей.

Причиной гарантированного засора также может стать и альгинатная маска. В связи с этим специалисты порекомендовали удалять эти и другие средства для макияжа и ухода за кожей самостоятельно и смывать лишь остатки, которые неспособны причинить вред сантехнике. Наконец, они призвали, вопреки популярным советам, не сливать в раковину слишком горячую воду. Чтобы не испортить сантехнику, лучше дождаться момента, когда вода остынет.

Ранее в августе эксперты назвали неожиданные предметы, которые нельзя выкидывать в унитаз, если хочется избежать засоров.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерные провокации и уход с поста президента. О чем говорил Лукашенко в интервью российскому телеканалу?

      В Германии заявили о невозможности ВСУ использовать некоторое немецкое оружие

      Лукашенко заявил о желании Киева повысить ставки на переговорах после атаки на Россию

      Азербайджан вновь выразил желание вступить в БРИКС

      В Венесуэле произошел крупный разлив нефти

      Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны

      В Курской области заявили о невозможности жителей вернуться в свои дома

      Роднина задалась вопросом о смысле жизни в Бирюлеве

      Военнопленный описал службу в украинской армии фразой «без воды, без еды»

      В Подмосковье отец и сын ограбили магазин и избили продавщицу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше