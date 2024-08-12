Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

«БелНовости»: выброшенные в унитаз окурки могут стать причиной засора

Выброшенные в унитаз салфетки и бумажные полотенца могут спровоцировать проблемы с канализацией. Эти и другие неожиданные предметы, способные вызвать засор труб, назвали эксперты издания «БелНовости».

В первую очередь специалисты настоятельно порекомендовали не выкидывать в унитаз салфетки и бумажные полотенца, так как механизм их действия не полностью схож с туалетной бумагой и эти предметы, напротив, могут впитать влагу и впоследствии забить канализацию. Вызвать засор также смогут попавшие в унитаз предметы женской гигиены и даже небольшие кусочки ваты. Наконец, курящим прямо в туалете не стоит выкидывать в унитаз окурки — так проблем с сантехникой удастся избежать.

Ранее директор по производству «РВК-Липецк» Олег Бесполденов предостерег россиян от выбрасывания в унитаз подгузников, остатков пищи и растворов гипса и цемента, используемых при ремонте.