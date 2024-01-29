Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

Эксперт Бесполденов: выброшенные в унитаз пищевые отходы вызывают засор

Выброшенные в унитаз остатки пищи могут спровоцировать проблемы с канализацией. Неожиданные предметы, способные вызвать засор труб или привести к демонтажу унитаза и ремонту труб, назвал директор по производству «РВК-Липецк» Олег Бесполденов в разговоре с «АиФ.ру».

Эксперт подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, в унитаз нельзя выбрасывать все что угодно. Во-первых, туда не стоит выкидывать пищевые отходы — хотя устройство сможет смыть остатки еды, из-за того что трубы в коммуникационных системах часто идут не прямо, а поворачивают под разными углами, продукты могут застрять при движении по ним и вызвать засор, пояснил Бесполденов. Особую опасность представляют подсолнечное масло или жир, остающиеся после приготовления пищи: при попадании в трубу они оседают на их внутренней части и создают липкий слой, на который налипает другой мусор, вследствие чего труба может забиться полностью. Во избежание таких проблем специалист порекомендовал сливать такие отходы в пакет и выбрасывать в мусорное ведро.

Другая категория — предметы гигиены людей и животных. Так, сброшенные в унитаз одноразовые пеленки и кошачьи наполнители неминуемо приводят к засорению труб. Аналогичная ситуация произойдет, если туда попадет подгузник. «Достать подгузник, который впитал в себя влагу, при этом до такой степени увеличившись в размерах, что забил широкую водосточную трубу, — задача со звездочкой», — отметил эксперт. Кроме того, не стоит смывать в унитаз влажные и сухие салфетки, ушные палочки, а также мелкий бытовой мусор и ветошь, так как они образуют ком, который со временем окончательно перекроет трубу.

Наконец, особую опасность представляют растворы гипса и цемента, используемые при ремонте. Существует заблуждение, что они растворяются водой — на самом деле указанные растворы оседают, затвердевают и закупоривают коммуникации так, что зачастую унитаз приходится заменять.

При засорении труб и в профилактических целях Бесполденов посоветовал использовать вантуз или специальные средства бытовой химии для борьбы с засорами. Однако в серьезных случаях понадобится обратиться к специалистам, которые проведут гидродинамическую промывку труб под давлением в 100-150 атмосфер.

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