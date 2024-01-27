Раскрыты три эффективных и дешевых средства от ржавчины в унитазе

«БелНовости»: лимон, соль и сода помогут эффективно убрать ржавчину с унитаза

Для избавления от ржавчины в унитазе не обязательно покупать дорогую бытовую химию. Рецепты трех эффективных и дешевых подручных средств раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Первое из них — лимон и соль. Эти два продукта не только очистят поверхность, но и устранят неприятные запахи в санузле, уверяют специалисты. «Нужно выжать сок из половинки цитруса, смешать с несколькими ложками соли, чтобы получилась густая паста. Ее следует нанести на загрязнения на час, а затем останется протереть поверхность щеткой», — рассказали эксперты.

Эффективными также будут перекись водорода и пищевая сода. Компоненты нужно смешать до состояния пасты и оставить на час-два на следах ржавчины. После этого следует потереть щеткой сантехнику и смыть водой.

Мощным средством, которое убирает следы ржавчины, оказался и столовый уксус. «Надо только распылить его на загрязнения, оставить на несколько часов, а потом смыть», — пояснили специалисты.

Ранее эксперты нашли неочевидное применение в быту для скисшего молока. Испортившийся напиток можно использовать для чистки украшений и столовых приборов. Помимо этого, скисшее молоко станет хорошей прикормкой для некоторых растений — например, томатов.