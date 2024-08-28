Невеста уличила жениха в измене и устроила свадьбу без него

В Великобритании невеста уличила жениха в измене и провела свадьбу без него

Невеста по имени Линдси Слейтер из Великобритании узнала об измене жениха меньше чем за неделю до свадьбы и провела торжество без него. Ее историей делится The Sun.

31-летняя Слейтер рассталась с возлюбленным, как только уличила его в неверности. Пара состояла в отношениях 12 лет, поэтому после разрыва, по словам женщины, она чувствовала себя опустошенной. Несмотря на это, Слейтер решила не отказываться от свадьбы и устроить ее в честь новоприобретенной свободы. «Я решила провести день с друзьями и семьей вместо того, чтобы сидеть дома и плакать», — объяснила она.

Женщина потратила на праздник 35 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей) и пригласила около 70 гостей. Приглашенные смогли насладиться ужином из трех блюд и потанцевать на дискотеке. Слейтер рассказала, что не отменила и фотосессию в свадебном платье. После торжества она улетела на Крит, где должен был пройти ее медовый месяц, с другом.

Ранее сообщалось, что в США собака проглотила бриллиант из обручального кольца хозяйки в преддверии ее свадьбы. Драгоценный камень удалось найти жениху через четыре дня после инцидента, когда он выгуливал пса невесты.

