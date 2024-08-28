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12:35, 28 августа 2024Наука и техника

Опубликовано видео взрыва ракеты RFA ONE

Компания Rocket Factory Augsburg опубликовала видео взрыва ракеты RFA ONE

Кадр: European Rocket Launch Clips / YouTube

Компания Rocket Factory Augsburg опубликовала видео взрыва ракеты RFA ONE. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале издания European Spaceflight.

«19 августа 2024 года первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg столкнулась с критической аномалией во время статического огневого испытания, что привело к полному разрушению ступени. Невероятно, но компания действительно опубликовала кадры неудачного испытания», — говорится в подписи к видео.

Ранее издание сообщило, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов. По словам главного операционного директора компании Rocket Factory Augsburg Стефана Бришенка, в результате первоначальной проверки установлено, что в одном из девяти двигателей возникло возгорание, приведшее к полной утрате ракетной ступени.

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      Иван Потапов
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