Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:10, 28 августа 2024Культура

Певица Натали уменьшила гонорары вдвое

Shot: певица Натали готова выступить на корпоративе за миллион рублей
Наталья Рудинова

Наталья Рудинова. Фото: Dmitry Udalov / Wikipedia

Российская певица Натали уменьшила гонорары в два раза после творческой паузы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Выступление исполнительницы хита «Ветер с моря дул» обойдется заказчикам в миллион рублей, тогда как раньше стоимость составляла два миллиона рублей. При этом уточняется, что в Москве артистка готова выступить за 500 тысяч рублей.

В райдере певицы указаны перелет бизнес-классом и предоставление автомобиля Mercedes-Benz с «водителем без лишних вопросов». Заселять Натали должны в лучшую гостиницу города, наличие алкогольных напитков в гримерке — «по договоренности», фотографии и видео с поклонниками должны быть согласованы заранее.

Ранее представительница российского певца Стаса Михайлова Анна Исаева прокомментировала информацию о том, что артист выезжает на корпоративы только вместе с женой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

      ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью

      Вино из Европы оказалось под угрозой из-за изменения климата

      На проблемах с платежами в Турцию начали наживаться мошенники

      Российский суд выдал санкцию на уехавшего в США основателя группы «Открытие»

      Жена российского миллиардера опубликовала фото в бикини

      Члена группы «крабового короля» обвинили в контрабанде 485 тонн краба

      Задержание готовивших теракт в церкви в Ингушетии шестерых россиян попало на видео

      Полковник заявил об ослаблении одного рода войск на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше