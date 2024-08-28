Певица Натали уменьшила гонорары вдвое

Shot: певица Натали готова выступить на корпоративе за миллион рублей

Российская певица Натали уменьшила гонорары в два раза после творческой паузы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Выступление исполнительницы хита «Ветер с моря дул» обойдется заказчикам в миллион рублей, тогда как раньше стоимость составляла два миллиона рублей. При этом уточняется, что в Москве артистка готова выступить за 500 тысяч рублей.

В райдере певицы указаны перелет бизнес-классом и предоставление автомобиля Mercedes-Benz с «водителем без лишних вопросов». Заселять Натали должны в лучшую гостиницу города, наличие алкогольных напитков в гримерке — «по договоренности», фотографии и видео с поклонниками должны быть согласованы заранее.

Ранее представительница российского певца Стаса Михайлова Анна Исаева прокомментировала информацию о том, что артист выезжает на корпоративы только вместе с женой.