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15:54, 26 августа 2024Культура

Пункт с женой из райдера Стаса Михайлова объяснили

Представитель Стаса Михайлова прокомментировала пункт с женой из райдера артиста

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Представительница российского певца Стаса Михайлова Анна Исаева прокомментировала информацию о том, что артист выезжает на корпоративы только вместе с женой. Ее слова приводит Life.

«Всем организаторам известно, что Инна [жена Михайлова] не летает ни на какие корпоративы, артист ездит на работу с коллективом и менеджментом. Ее появление — исключение, а не правило», — сказала пресс-секретарь Михайлова. Она также добавила, что в райдере исполнителя нет алкоголя.

Ранее был раскрыт райдер Стаса Михайлова. Сообщалось, что обязательным условием исполнителя является возможность жены сопровождать его. На этом фоне он запрашивает люкс или президентский номер для себя и супруги.

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      Варвара Кошечкина
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