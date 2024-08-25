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15:05, 25 августа 2024Культура

Раскрыт райдер Стаса Михайлова

Стас Михайлов берет за корпоратив 8,5 млн рублей и выезжает на них с женой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Стас Михайлов берет за выступление на корпоративе восемь с половиной миллионов рублей. Райдер исполнителя раскрыл Telegram-канал Shot.

Обязательным условием исполнителя также является возможность жены сопровождать его. На этом фоне он запрашивает люкс или президентский номер для себя и супруги. Размер номера должен быть не меньше 80 квадратных метров, в нем должны быть кондиционер, телевизор, свежие фрукты и ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты, 10 бутылок воды определенной марки.

В райдере сказано, что певец не летает российскими самолетами Sukhoi Superjet, а по городу предпочитает передвигаться на американской или немецкой машине представительского класса не старше трех лет. Михайлов также не использует одноразовую посуду.

Ранее сообщалось, что Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от поклонников.

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      Варвара Митина
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