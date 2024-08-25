Раскрыт райдер Стаса Михайлова

Стас Михайлов берет за корпоратив 8,5 млн рублей и выезжает на них с женой

Российский певец Стас Михайлов берет за выступление на корпоративе восемь с половиной миллионов рублей. Райдер исполнителя раскрыл Telegram-канал Shot.

Обязательным условием исполнителя также является возможность жены сопровождать его. На этом фоне он запрашивает люкс или президентский номер для себя и супруги. Размер номера должен быть не меньше 80 квадратных метров, в нем должны быть кондиционер, телевизор, свежие фрукты и ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты, 10 бутылок воды определенной марки.

В райдере сказано, что певец не летает российскими самолетами Sukhoi Superjet, а по городу предпочитает передвигаться на американской или немецкой машине представительского класса не старше трех лет. Михайлов также не использует одноразовую посуду.

Ранее сообщалось, что Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от поклонников.